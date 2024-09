DOF recaptura homem foragido do sistema prisional em Ponta Porã

Segundo informações o rapaz estava detido desde 2020 por tráfico de drogas e cumpria pena em regime semiaberto

Um homem, de 25 anos, que estava foragido do sistema prisional foi recapturado por Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na última sexta-feira (6).

Durante um bloqueio na BR-463, zona rural de Ponta-Porã, os policiais abordaram o condutor de um veículo GM Onix e ao revistarem o veículo, acharam um mandado de prisão em aberto referente ao passageiro que estava junto com o motorista no automóvel.

Segundo informações o rapaz estava detido desde 2020 por tráfico de drogas e cumpria pena em regime semiaberto. Porém, desde junho deste ano ele estava foragido do sistema prisional.

O homem foi detido novamente e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

