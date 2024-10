Tempo estará com sol e variação de nebulosidade nesta terça em MS

Nesta terça-feira(21), o tempo será de sol, variação de nebulosidade e, no período da tarde e noite, probabilidade para pancadas de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado a presença do ar quente e úmido. Além disso, o deslocamento de cavados deverá favorecer a formação de instabilidades no estado de Mato Grosso do Sul.

Nestes dias, estão previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-33°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 33-37°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 29-33°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante leste (leste/nordeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

