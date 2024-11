Homem cai de paramotor e fica em estado gravíssimo em Dourados

Homem com identidade ainda não divulgada ficou em estado gravíssimo, na manhã deste sábado (2), em Dourados, distante 232 quilômetros de Campo Grande, após cair de paramotor na área de um centro de eventos da cidade.

Conforme apurado, a vítima sofreu diversas fraturas pelo corpo devido à queda, que aconteceu uma área gramada. Pessoas que passavam pelo local acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que resgatou a vítima inconsciente.

Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser intubado dentro da ambulância e foi levado às pressas para o Hospital da Vida. Informações iniciais são de que o profissional é conhecido como “pardal” e seria morador de Campo Grande.

