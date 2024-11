Motociclista morre após capacete se soltar durante acidente em Porto Murtinho

Motociclista identificado como Amilton Ortiz de Souza, de 49 anos, morreu, na madrugada deste sábado (2), em Porto Murtinho, distante 439 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia em um meio-fio na rotatória que fica na saída da cidade.

Conforme boletim de ocorrência, o homem pilotava uma Honda Twister, quando houve a colisão. Com o impacto, o capacete se soltou da cabeça da vítima, que caiu e sofreu graves ferimentos. Um motorista que passava pelo local acionou o socorro.

Amilton foi socorrido em estado grave para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A moto ficou completamente destruída e, no impacto, uma das rodas se soltou. No local do acidente não foram encontradas marcas de frenagem na pista.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e seguirá sob investigação policial para apurar as causas.