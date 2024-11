Maior exposição agropecuária da raça nelore tem apoio do Governo de MS

Com apoio do Governo do Estado, a Expogenética MS, maior evento de exposição agropecuária da raça nelore em Mato Grosso do Sul, foi oficialmente aberta ontem (1°) no Parque Laucídio Coelho – em Campo Grande –, com programação de leilões, exposições, shows e rodeios.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel participaram da abertura oficial do evento – que ocorre desde quarta-feira (30) e segue até o dia 10 de novembro.

“Entendo que a Expogenética, muito além do que a área de negócios que ocorre naturalmente com os leilões, com a presença dos produtores, com o fomento da troca de produtos e mercadorias de toda a cadeia produtiva pecuária, ela traz também o fortalecimento da nossa cultura, do nosso posicionamento, da cadeia bovina, o rodeio da PBR reforça isso. Então, dá muito orgulho para nós do Mato Grosso do Sul ver a nossa raiz, a nossa origem que está na pecuária, representada aqui numa feira que é tradicional”, afirmou o governador.

A Nelore-MS (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore), explica que em torno de 90% de todo o rebanho do Estado é da raça nelore e a Expogenética tem o intuito de celebrar as conquistas, avanços e fazer networking sobre assuntos relacionados ao melhoramento genético.

Mato Grosso do Sul conta atualmente com um rebanho bovino de corte estimado em 18,6 milhões de cabeças. A maior parte dos bovinos são da raça nelore, que se adaptou naturalmente ao clima e geografia do Centro-Oeste brasileiro. O Estado conseguiu melhorar a raça, que é de origem indiana, exportando genética para todo o Brasil.

“Diante da importância que Mato Grosso do Sul tem no contexto nacional, na produção de genética melhoradora, esse evento vem consagrar e mostrar essa força para o restante do País, pois a genética produzida aqui no Estado é exportada para todo o Brasil”, disse o presidente da Nelore-MS, Paulo Matos.

O evento ainda vai contar com o retorno do rodeio no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A PBR (Professional Bull Riders) realiza uma etapa master do Campeonato Mundial, e o ganhador garante uma vaga para a grande final em Las Vegas (Estados Unidos).

No Brasil, a PBR está presente desde 2006, promovendo campeonatos nas arenas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. As principais etapas são realizadas dentro dos maiores eventos agropecuárias e rodeios nessas regiões.

No domingo (3) vai acontecer o 1° Leilão de Touros de Rodeio da história do Brasil, onde dois touros campeões mundiais da PBR serão comercializados. A PBR é a maior organização mundial de montaria em touros, presente em vários países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, México e Austrália.

Em 12 dias de evento, estão confirmados 10 leilões, palestras técnicas, provas equestres, shopping de animais ao vivo, palestras do melhoramento e evoluções na reprodução, conceito de nutrição, parque de diversões, área comercial, stands, praça de alimentação e shows nacionais.

“O Governo já tem uma atuação muito forte, tanto nos eventos e nas feiras agropecuárias, praticamente nos 79 municípios, quanto aquelas de caráter mais técnico. Feiras de entretenimento, de negócio e pesquisa, nós somos apoiadores por entender que é um segmento importantíssimo da economia do Mato Grosso do Sul. É importante também ressaltar que a feira estava programada antes do aumento da arroba do boi, isso mostra a resiliência do produtor que independe do momento econômico, ele está preparado, fomentando o negócio. O produtor está tendo a capacidade de se reinventar a cada momento com tecnologia, e a expogenética traduz um pouco disso tudo aqui nesse ambiente. E que ótimo que a arroba reagiu, que o mercado está sinalizando dias melhores para toda a cadeia produtiva e isso é muito importante para a manutenção da saúde desse segmento econômico”, finalizou Riedel.

A abertura da Expogenética também reuniu o secretário Rodrigo Perez (Segov), o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, e o presidente da Fiems, Sérgio Longen, além de outras autoridades, empresários e produtores rurais.

Com Agência de Notícias MS

