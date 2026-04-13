Homem atropela namorada e tenta simular acidente em Água Clara; caso é tratado como tentativa de feminicídio

Uma mulher foi atropelada na madrugada desse domingo (12) na Rua Nelson Batista, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Água Clara. O principal suspeito é o próprio companheiro da vítima, que foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e embriaguez ao volante.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), a equipe foi acionada por volta das 4h para atender uma ocorrência inicialmente tratada como atropelamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher caída no chão, pedindo socorro. O homem relatou que o carro do casal havia apresentado problemas mecânicos e que, em seguida, um veículo desconhecido teria atingido a vítima e fugido em alta velocidade.

A versão, no entanto, começou a ser desmontada ainda no local. Os militares identificaram marcas de pneus na via e danos no carro do suspeito incompatíveis com a narrativa apresentada. Além disso, imagens de câmeras de segurança da região mostraram um automóvel branco saindo da residência do casal e acelerando na direção da vítima. O áudio das gravações também registrou o momento do impacto.

Diante das evidências, o homem mudou o depoimento. Ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas desde a noite anterior e confirmou que houve uma discussão com a companheira antes de pegar o carro, mas alegou não ter certeza se a atingiu.

A Polícia Militar concluiu que houve intencionalidade na ação e efetuou a prisão em flagrante. Após ser algemado, o suspeito foi encaminhado a uma unidade de saúde para exame de corpo de delito e, posteriormente, levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação pelas autoridades, que devem aprofundar a apuração sobre as circunstâncias do crime.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais