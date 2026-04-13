Atividades gratuitas transformam rotinas e promovem saúde na Capital

A Prefeitura de Campo Grande segue investindo em qualidade de vida ao oferecer atividades físicas gratuitas em diversas regiões da cidade, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes). Mais do que incentivar a prática esportiva, a iniciativa tem promovido mudanças reais na saúde física, emocional e social da população.

Atualmente, são mais de 70 pontos espalhados pela Capital, com cerca de 35 modalidades disponíveis gratuitamente. A proposta vai além do exercício: leva movimento, convivência e bem-estar a diferentes bairros, fortalecendo laços e transformando histórias.

Na Praça Belmar Fidalgo, um dos principais polos do programa, os resultados aparecem no dia a dia de quem participa. Aos 77 anos, Urora Martinello é prova viva dessa transformação. Há três meses na ginástica na cadeira, ela conta que reencontrou qualidade de vida.

“Eu vivia trancada dentro de casa, não saía para nada, não fazia nenhum exercício. Comecei a vir aqui por acaso, gostei e minha vida mudou completamente. Hoje consigo me movimentar melhor, andar, e minha saúde melhorou muito. Tenho um problema sério de saúde que já não está mais como antes”, relata.

Para Roberval Valério Azevedo, de 63 anos, os benefícios são principalmente físicos. Frequentador da academia ao ar livre há sete anos, ele destaca os avanços mesmo diante dos desafios.

“Eu acho ótima essa atividade. No meu caso, trouxe muito resultado. Sou amputado e as aulas têm me ajudado no corpo inteiro. Evoluí bastante fisicamente. Moro no Conjunto Buriti e venho todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, com o acompanhamento da professora Carol”, afirma.

Já José Vicente Carrara, de 66 anos, encontrou nas atividades uma aliada na recuperação da saúde. Após enfrentar uma crise de tireoide, ele viu no exercício uma forma de recomeçar.

“Perdi 15 quilos, fiquei com pouca massa muscular e precisei iniciar atividades físicas. Aqui estou conseguindo recuperar meu corpo, já ganhei quatro quilos de massa muscular nesse período”, comemora.

Na Praça Belmar Fidalgo, as atividades acontecem das 6h às 19h30, com opções para todos os públicos, como beach tennis, ritmos, academia ao ar livre, ginástica na cadeira, funcional, rugby, futebol e GAP (glúteos, abdômen e pernas). A diversidade reforça o papel do esporte como ferramenta de prevenção, inclusão social e promoção da qualidade de vida.

Com 17 anos de atuação no local, a professora Carol Gutierrez destaca que os ganhos vão muito além do condicionamento físico.

“A gente trabalha desde a reabilitação até o condicionamento. As pessoas melhoram a parte muscular e cardiorrespiratória, mas também evoluem emocionalmente. O esporte ajuda no combate à depressão, à ansiedade e promove bem-estar de dentro para fora”, explica.

Para participar das oficinas da Funesp, basta procurar o polo mais próximo e realizar a inscrição diretamente com um professor. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3200.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram