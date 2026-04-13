Arquiteta morre após cair de caminhonete durante discussão na BR-163, em Campo Grande

A arquiteta Ely Quevedo, de 53 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (13) após cair de uma caminhonete e ser atropelada na BR-163, em Campo Grande. O caso ocorreu no macroanel, nos fundos do Jardim Noroeste, nas proximidades do viaduto de acesso à saída para Três Lagoas.

Segundo informações preliminares, Ely estava no veículo com o marido, com quem enfrentava um processo de separação. O casal teria iniciado uma discussão enquanto trafegava pela rodovia. Durante o desentendimento, a arquiteta caiu da caminhonete e acabou sendo atingida pela roda traseira do próprio veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Pantanal foram acionadas e tentaram reanimar a vítima por cerca de uma hora, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o ocorrido, o marido relatou aos socorristas que Ely teria pulado da caminhonete. A versão, no entanto, será investigada pelas autoridades policiais, que apuram as circunstâncias da queda e do atropelamento.

Apesar do acidente, os dois sentidos da rodovia foram liberados, mas o fluxo de veículos segue lento na região durante a manhã. O caso deve ser tratado pelas autoridades competentes, que irão esclarecer a dinâmica dos fatos e eventuais responsabilidades.

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