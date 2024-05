Atenção condutores: última semana para pagar o licenciamento de veículos placa final 3

Termina nesta semana o prazo para quitar o licenciamento junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) dos veículos com placas com final 3. Ao todo, são 367.425 mil veículos que devem ser licenciados no Estado.

A taxa de licenciamento de 2024 é a mesma para todo tipo de veículo: R$ 219,34. Pode haver variação conforme o valor unitário da Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul). Se o proprietário do veículo pagar fora do prazo, o valor será atualizado para R$ 284,70.

O licenciamento pode ser pago até dia 31 de maio, pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Ou o cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS até dia 29 de maio, já que dia 30 e 31 de maio não haverá expediente no órgão.

Certificado de Licenciamento

O Detran-MS alerta que o pagamento da guia não significa que o documento (CRLV) foi emitido, pois há situações que bloqueiam a continuidade da emissão, por exemplo, ter registrado uma intenção de venda ou se existir uma pendência de recall.

Portanto, é fundamental que o proprietário certifique que foi emitido o CRLV, por meio do aplicativo CDT, se o documento for digital, ou vá até uma agência do Detran fazer essa conferência.

O porte do documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja o documento físico impresso ou digital por meio da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Infração em caso de licenciamento atrasado

Vale lembrar que o motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio até a regularização do documento.

Com informações da Assessoria de Comunicação Detran-MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: