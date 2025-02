Homem acusado de assassinar Mirielle Santos, é suspeito de homicídio em caso de 2016

O homem acusado de assassinar a tiros a empresária Mirielle Santos, de 26 anos, neste sábado (22), é suspeito de ter assassinado Cleiton Eduardo dos Santos. O caso aconteceu em 2016, também em Água Clara, localizada a 192 quilômetros de Campo Grande, onde aconteceu o feminicídio.

De acordo com o inquérito policial, o delito ocorreu após a vítima se envolver com uma mulher em uma festa. Após isso, ele retornou para casa e logo depois saiu para comprar cigarros. Na via pública, ele foi perseguido por cerca de 10 indivíduos.

De acordo com informações, a vítima conseguiu escapar e retornou para casa, solicitando auxílio ao irmão. Os irmãos, equipados com um facão, se dirigiram ao grupo, que acabou se desintegrando. Contudo, durante a confusão, Cleiton teria causado danos a uma motocicleta Honda Titian.

Logo após, um carro Gol teria parado em frente à residência da vítima, onde um dos ocupantes do veículo estava entre o grupo que o perseguiu. Os dois iniciaram uma discussão e o suspeito começou a disparar contra Cleiton.

Além da vítima, os disparos atingiram o portão da casa e um veículo que estava estacionado na garagem. Após ser atingido, a vítima entrou na residência e desabou no chão, onde não resistiu aos ferimentos.