Mulher é agredida por ex-companheiro e filha de 3 anos testemunha a cena, em Dourados

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-parceiro, na últoima sexta-feira (22) em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande. Segundo informações, o autor possui histórico de consumo de drogas e comportamento agressivo. A filha do casal, de apenas três anos, presenciou a cena.

De acordo com o registro policial, o homem se dirigiu à casa da mulher para obter um machado. No entanto, ao se deparar com a negativa dela em entregar o item, ele teria ficado irritado e a empurrou contra uma mureta, causando ferimentos no braço e na perna. A filha do casal que estava no momento da briga, testemunhou o ocorrido e até tentou gritar para que o pai cessasse as agressões à mãe.

No momento em que um vizinho apareceu para amenizar a situação, a vítima informou ao agressor que chamaria as autoridades. O homem, inconformado com a situação, ameaçou incendiar a residência da mulher se ela pedisse uma medida de protetiva.

Os policiais instruiram-na a procurar o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Além disso, foram fornecidas informações sobre os telefones da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.

O incidente foi notificado como ameaça e agressão física intencional no âmbito da violência doméstica, e a vítima pediu medidas de proteção contra o ex-parceiro.