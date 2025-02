Carnaval Seguro: é Saúde na Folia! Sesau reforça atendimento médico e prevenção em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgou hoje (22) o lançamento da campanha “Carnaval Seguro: é Saúde na Folia!” para o Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a assistência à população durante a maior festa popular do país.

Neste ano, dois pontos de atendimento foram estruturados: um na Esplanada Ferroviária e outro na Praça do Papa, onde acontecem os desfiles das escolas de samba. O atendimento na Esplanada Ferroviária começa neste sábado (22/02) e contará com uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social, além de 11 leitos para emergências. O atendimento funcionará das 14h às 00h nos dias 22, 28, 1º, 2, 3, 4, 7 e 8 de março. Já na Praça do Papa, o atendimento será das 19h às 00h, com uma equipe reduzida.

“Estamos preparados para atender casos de desidratação, intoxicação alcoólica, traumas e outras urgências comuns nesse período. A presença das equipes evita a sobrecarga nas unidades de saúde e oferece um atendimento mais próximo aos foliões”, explica Ana Paula Cangussu, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da Sesau.

Prevenção contra ISTs

Além do atendimento médico, a Sesau intensifica a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), distribuindo preservativos masculinos e femininos durante o Carnaval. Em 2024, foram distribuídos 113 mil preservativos, com foco em conscientização e proteção.

Alerta para acidentes e violência no trânsito

O SAMU 192 registrou um aumento nos casos de violência e acidentes no trânsito durante o Carnaval de 2024. “Se beber, não dirija. A diversão só é completa quando todos chegam em casa em segurança”, alerta Renata Veloso, coordenadora interina do SAMU Campo Grande.

Com planejamento, prevenção e equipes de prontidão, a Sesau reafirma seu compromisso com a saúde e segurança dos foliões. A mensagem é clara: cuide-se, hidrate-se e aproveite a festa com responsabilidade.

Com Prefeitura da Campo Grande