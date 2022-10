Simone Tebet e Mandetta votam em colégio estadual e encontram Azambuja pelos corredores

Às 9h10 deste domingo (2), a candidata a ser presidente do Brasil, Simone Tebet (MDB) chegou para votar na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, no bairro Jardim dos Estado, em Campo Grande. Ela chegou, atendeu a imprensa e depois levou a mãe para votar.

No mesmo horário, o atual governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja foi votar no mesmo endereço, assim como o candidato ao Senado Federal, Luiz Henrique Mandetta (União). Simone e Azambuja chegaram a se cumprimentarem no corredor do colégio e conversaram com alguns eleitores.

“Hoje é dia do povo, legitimamente, ia às ruas para escolherem seus candidatos que vão representá-los. Apesar de todos os percalços e violência, hoje se encerra o ciclo. Após isso, a democracia sairá fortalecida e estamos prontos para aceitar o resultado das urnas”, disse Simone.

“Lamentavelmente, vimos a polarização ideológica contaminar a alma do brasileiro. A nossa candidatura se propôs exatamente a fazer o caminho do meio, da colaboração e com o compromisso de trazer propostas reais par aos problemas reais do brasil”, completa Tebet.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf