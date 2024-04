“Grávida de Dourados” é flagrada ao tentar entrar em presídio com cocaína em barriga falsa

No último sábado (6), uma ocorrência inusitada chamou a atenção das autoridades em Dourados, município distante 225 km de Campo Grande. Uma mulher de 35 anos, foi detida ao tentar entrar no Presídio Estadual de Dourados (PED) com uma quantidade significativa de cocaína escondida em uma barriga falsa.

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, a mulher foi submetida aos procedimentos de revista de rotina durante o período de visitação. Os agentes penais ficaram desconfiados, quando o detector de metais emitiu sinais sonoros durante a revista na suspeita. Diante disso, foi solicitado que a mulher passasse pelo escâner corporal de raio-X.

Ao ser questionada, a mulher se negou a participar do procedimento e foi conduzida a uma sala de espera, onde acabou confessando ter recebido a quantia de R$ 2 mil para transportar a droga até a unidade prisional. Um fato ainda mais surpreendente veio à tona quando ela admitiu estar utilizando uma barriga falsa feita de borracha para simular uma gravidez. Utilizando fitas corporais e faixas de ataduras, ela garantiu que o objeto permanecesse imóvel.

ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ao ser questionada sobre a origem do entorpecente, a mulher alegou desconhecer a identidade da pessoa responsável pelo repasse da droga. Ela afirmou que o entorpecente seria destinado a um ex-companheiro que estava detido no presídio. Com o dinheiro em mãos, a mulher se sentiu pressionada e aceitou realizar o transporte ilegal.

Diante das evidências, ela foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuada por tráfico de drogas e passou por audiência de custódia, na qual sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Uma investigação mais aprofundada revelou que mulher já respondia a processos por injúria e desobediência perante a 2ª Vara do Juizado Especial de Dourados, acrescentando ainda mais complexidade ao caso.

