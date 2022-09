Incêndio de 5h de duração tira famílias de casa no domingo

Moradores do bairro Vila Margarida estão incomodados e saturados de incêndios dentro de um terreno de 4 hectares, entre a Rua China com a Rua das Américas, no norte de Campo Grande. Neste domingo (5), um fogo intenso demorou aproximadamente 5 horas para ser controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Moradores alegam que, geralmente, o fogo é iniciado por meninos que ficam na rua. “Eles colocam fogo e vão embora”, diz o cozinheiro, de 52 anos, que mora na região e também reclama de mosquitos da dengue e pernilongos que proliferam por conta do terreno. “Neste ano um idoso que mora comigo, de 79 anos, ficou 2 dias internado no hospital por causa da dengue.”

“O dono do terreno roçou a área há um mês atrás e tentamos manter limpo. Além disso, plantamos árvores. Antigamente havia limpeza pela prefeitura a cada três vezes na semana, o que não acontece mais. A culpa é dos moradores, todos tem de ter consciência e devem evitar colocarem fogo, por todos os anos têm queimadas aqui”, protesta.

A empreendedora Regiane Priscila dos Santos Souza, 28, contou para a reportagem que pagou R$ 350 para reformar uma caçamba, que pegou fogo junto com terreno. ” Foi há 15 dias atrás. Nós mesmo que apagamos o fogo naquela ocasião, a população. Meu filho de 1 ano e seis meses tem asma e ontem tivemos que sair de casa, por 5 horas, até apagar todo o fogo.”

Situação parecida com a de Adélia Rodrigues, que está há mais de 30 anos morando na região. “Ontem teve que sair e ficar 5 h para fora, até os bombeiros apagarem o fogo.”

Outro problema na região, de acordo com populares, são os animais mortos jogados no terreno, que deixa o mal cheiro e desconforto para quem passa no endereço localizado de uma região lotada de condomínios.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf