Concurso do IFMS com salário de até R$ 4,1 mil já está com inscrições abertas

Foi publicado hoje (5), o edital de concurso público com 42 vagas para cargos técnicos-administrativos em educação de níveis de ensino médio e superior do IFMS (Instituo Federal de Mato Grosso do Sul).

A carga horária é de 40 horas semanais, exceto para a vaga de médico, de 20 horas por semana. Os salários iniciais variam de R$ 1.975,07 e R$ 2.446,96 para candidatos de nível médio, até R$ 4.180,66 para nível superior.

O exercício dos aprovados e convocados poderá se dar em qualquer um dos campi do IFMS, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, ou em qualquer unidade que venha a ser criada.

Vagas

Há vagas para Assistente de Alunos (6), Assistente em Administração (10), Técnico de Laboratório – Agropecuária (2), Técnico de Laboratório – Alimentos (1), Técnico de Laboratório – Edificações (3), Técnico de Laboratório – Informática (6), Técnico de Laboratório – Mecânica (2), Técnico de Tecnologia da Informação (6), Técnico em Contabilidade (1), Analista de Tecnologia da Informação (1), Assistente Social (1), Bibliotecário/Documentalista (2) e Médico/Médico do trabalho (1).

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas até 29 de setembro pelo site do Instituto AOCP, organizador do certame. No mesmo endereço estão disponíveis o edital 066/2022, de abertura do processo, o cronograma completo e o formulário de inscrição.

O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos no edital.

A taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00, dependendo do cargo. Haverá isenção total do valor para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea. A solicitação de isenção deverá ser feita até o próximo dia 8, conforme as instruções dispostas no edital de abertura do concurso.

Todos os editais, retificações e documentos do concurso serão publicados exclusivamente no site da instituição organizadora.

Prova

A prova objetiva será composta de 50 questões distribuídas por áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimento específico). Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo II do edital.

Para ser aprovado, o candidato, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital, precisa obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível e não obter 0 (zero) pontos em quaisquer das áreas da prova.

A prova será aplicada na cidade de Campo Grande, podendo ser realizada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

A data provável da prova é 6 de novembro, em horário e local a serem informados por meio de novo edital, também disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no cartão de informação do candidato, que será emitido a partir do dia 31 de outubro. Demais exigências e orientações para a realização da prova estão disponíveis no edital de abertura.

