Pão com café custa R$ 27 nos supermercados da Capital

Tradicional, seja no café da manhã ou da tarde, a dupla pão e café custa R$ 27,37 nos supermercados para os consumidores de Campo Grande. O valor leva em conta o pacote de café de 500g (Três Corações), comercializado a R$ 15 nov Fort, e o pão de fôrma (Saborzitos), R$ 9,98 no Nunes.

Os dados são da pesquisa conduzida semanalmente pelo jornal O Estado, cotando itens da cesta básica em seis supermercados da Capital.

Os menores valores para os produtos foram encontrados no Comper (R$ 14,99) e no Fort (R$ 6,49), respectivamente. A variação obtida para o café é de 16%, ao passo que para o pão, 23,77%. Já a média de custos para os consumidores ficou em R$ 17,34 para o café e R$ 8,62 para o pão.

O arroz de 5 kg (Tio Lautério) pode ser encontrado entre R$ 18,39 no Assaí e R$ 21,59 no Comper. A diferença entre os comércios pesquisados é de 17,40%. Já a média de preço: R$ 19,44.

O feijão de 1 kg (Bem Te-Vi) obteve percentual de variação de 20,03%, variando entre R$ 7,49 e R$ 8,99. Gasto médio para o produto é de R$ 8,18. O óleo de 900 ml (Concórdia) tem preços que vão de R$ 6,69 (Atacadão) a R$ 8,75 (Comper). Para o campo-grandense comprar o item será necessário desembolsar cerca de R$ 7,75, sendo que a diferença entre os seis locais é de 30,79%.

O açúcar refinado de 1 kg (União) é vendido em seu menor preço a R$ 5,29 no Fort Atacadista e o maior está no Comper, a R$ 9,90 (87,15%). Preço médio do produto ficou em R$ 7,99. Leite integral de 1 litro (Italac) tem custo médio de R$ 4,77, ao passo que a diferença de valor é de 20,50%.

O item tem valores que vão de R$ 4,39 (Assaí) a R$ 5,29 (Pires). A margarina de 500 g (Qualy) é comercializada entre R$ 8,99 e R$ 11,99 (33,37%), encontrados respectivamente no Assaí e no Pires (R$ 9,96).

A carne bovina pode ser comprada entre R$29,90 (Assaí) e R$ 37,90 (Fort).

O gasto para o consumidor de Campo Grande será de aproximadamente R$ 32,52. Já a diferença entre os locais é de 26,76%.

A cebola teve variação elevada no comparativo entre seis supermercados (71,63%), motivada pelo menor e maior preço praticado no Assaí (R$ 3,49) e no Nunes (R$ 5,99), contando com custo de venda de cerca de R$ 4,77 o quilo. A batata também obteve diferença alta (82,67%), ao passo que o preço médio é de R$ 6,57.

Os valores pelo quilo do tubérculo vão de R$7,49 a R$ 8,75. O tomate tem preços entre R$ 4,85 (Pires) e R$ 7,69 no Comper (58,56%).

Para obter o fruto o campo-grandense gastará em média R$ 5,70 em cada quilo. A banana que anda longe da expressão “preço de banana” teve variação alta de 82,71%. O quilo é comercializado entre R$ 3,99 e R$ 7,29, gerando média de custo de R$ 5,35.

Higiene

Papel higiênico folha dupla com 12 rolos (Neve) teve o menor preço cotado a R$ 21,90 no Comper e o maior a R$ 29,69 no Pires (35,37%). Média de gasto é de R$ 26,18.

Já o sabonete tem valores entre R$ 2,39 (Fort) e R$ 3,29 (Nunes). A variação gerada para o produto é de 37,66%, ao passo que o gasto médio é de R$ 2,69.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

