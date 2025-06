Governo Federal intensifica proteção a 11 espécies ameaçadas de extinção

Onze espécies brasileiras ameaçadas de extinção contam agora com um reforço de proteção especial por parte do Governo Federal. A garantia veio com a publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23/6), da Portaria nº 2.327, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio .

O documento aprova o 2° ciclo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-Coleira, que estabelece estratégias prioritárias de conservação para as espécies que constam na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção.

Das 11 espécies, uma em especial, o Muriqui-do norte (Brachyteles hypoxanthus), está classificada na categoria CR (Criticamente em Perigo), enquanto oito são classificadas na categoria EN (Em Perigo) e duas na categoria VU (Vulnerável). O plano também estabelecerá estratégias para conservação para outras três espécies: duas validadas como ameaçadas de extinção.

O PAN Primatas da Mata Atlântica e Preguiças-de-Coleira tem como objetivo geral intensificar a proteção e restauração de habitats, reduzir o declínio de populações e envolver a sociedade na conservação de primatas e preguiças ameaçados da Mata Atlântica.

Para atingir o objetivo, haverá nove ações específicas, entre elas o manejo de populações das espécies-alvo, a redução da presença de primatas exóticos e invasores para a conservação das espécies-alvo e prevenção e mitigação dos impactos negativos do turismo sobre as espécies-alvo. O PAN Primatas da Mata Atlântica e Preguiças-de-Coleira tem vigência de 1° de julho de 2025 até 1° de julho de 2030.

Com informações da Agência Gov.