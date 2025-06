Irã contra-ataca base americana no Catar após bombardeios dos EUA a instalações nucleares

Explosões foram registradas na base de Al-Udeid, maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio; Catar condena ataque e promete resposta

As Forças Armadas do Irã lançaram mísseis contra a base militar americana de Al-Udeid, localizada no Catar. O ataque ocorreu em retaliação aos bombardeios realizados pelos Estados Unidos dois dias antes contra três instalações nucleares iranianas — Fordow, Natanz e Esfahan — e marca um novo ponto de escalada no conflito no Oriente Médio.

A ofensiva iraniana foi confirmada inicialmente por agências estatais do Irã, como a Fars News e a IRNA News, e mais tarde reconhecida pelo governo do Catar, que condenou a ação. A base Al-Udeid, principal posto militar dos EUA na região, foi atingida por um número de mísseis equivalente ao de bombas usadas pelos americanos no ataque anterior, segundo informou o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã.

Em nota, o órgão iraniano declarou: “Em resposta à ação agressiva e descarada dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã, as poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã destruíram a base aérea americana em Al-Udeid, no Catar”. O comunicado também tentou isentar o país árabe de responsabilidade: “Esta ação não representa nenhuma ameaça ao nosso país amigo e irmão, o Catar”.

De acordo com o chanceler do Catar, Majed Al Ansari, os projéteis foram interceptados e a base já havia sido evacuada previamente, o que evitou vítimas.

“Afirmamos que o Catar se reserva o direito de responder diretamente de maneira equivalente à natureza e à escala desta agressão descarada, em conformidade com o direito internacional”, disse o ministro.

A base de Al-Udeid abriga cerca de 10 mil pessoas, entre militares e civis, e serve como um dos principais centros de comando e apoio logístico das operações americanas na região.

