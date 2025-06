Três suspeitos são presos por tráfico de drogas em operação na Vila Juquita, em Maracaju

Durante ação na última sexta-feira, agentes localizaram quase 600 gramas de crack e prenderam o homem apontado como chefe do tráfico na região

Três pessoas foram presas na manhã da última sexta-feira (20), durante uma operação da Polícia Civil em Maracaju, município localizado a 160 quilômetros de Campo Grande. A ação teve como alvo uma residência na Rua Nestor Muzzi, no bairro Vila Juquita, onde, segundo as investigações, funcionava um ponto de armazenamento e distribuição de drogas.

De acordo com a polícia, a casa era conhecida na região como “guarda-roupas” — um local usado para estocar crack, que depois era distribuído a usuários que frequentam a antiga estação ferroviária do bairro Poeirinha.

As investigações apontam que, diariamente, por volta das 8h, o homem identificado como responsável pelo tráfico local se deslocava de sua casa no bairro Olídia Rocha até o imóvel na Vila Juquita. No local, ele e a companheira desenterravam parte da droga que ficava escondida em canteiros, dividiam o entorpecente e organizavam a distribuição para os vendedores que atuavam nas imediações da estação. Após as vendas, o dinheiro arrecadado era recolhido e entregue à mulher do suspeito, que, segundo a polícia, administrava o fluxo financeiro da atividade criminosa.

Ainda conforme a investigação, toda a logística de armazenamento, divisão das porções e controle financeiro era realizada dentro da casa alugada justamente para dificultar a ação da polícia. Para disfarçar a real finalidade do imóvel, um casal foi colocado para morar na residência.

Na sexta-feira, os policiais entraram no local no momento em que um dos envolvidos cavava um buraco no quintal para retirar parte da droga enterrada. Durante a operação, os agentes apreenderam nove porções de crack, incluindo meio tijolo da droga, totalizando 588 gramas, além de R$ 1.356 em dinheiro, um veículo Volkswagen Gol e celulares dos detidos.

As três pessoas foram presas em flagrante e levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a associação criminosa já preparava a abertura de um lava-jato, que funcionaria como fachada para lavagem do dinheiro obtido com o tráfico. O estabelecimento seria inaugurado no mesmo dia da operação.

