Jovem é baleado após perseguição policial e tentativa de fuga em Vicentina; mais de 300 quilos de drogas são apreendidos

Na manhã de quinta-feira (13), um rapaz de 24 anos foi baleado e socorrido após uma perseguição policial na BR-376, em Vicentina. O jovem, que estava dirigindo um Volkswagen Gol, desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade. A perseguição seguiu pela Avenida Padre José Daniel, onde ele quase atropelou uma idosa e uma criança no centro da cidade. O suspeito continuou pela Rua Hanay Yasunaka até uma estrada vicinal que leva à mata do Tarso. Ao abandonar o veículo, ele sacou um revólver calibre 38 e disparou duas vezes contra os policiais, mas não os atingiu. Em resposta, um dos agentes revidou e acertou o jovem na cabeça. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina, onde foi atendido e passa bem. Durante a abordagem, foi encontrada uma grande quantidade de droga, estimada em mais de 300 quilos. O jovem revelou que vendeu sua casa em Nova Andradina para investir na compra da maconha, que seria revendida na região. Ele ainda informou que a droga foi retirada de uma mata no Distrito de Itamarati. Agora, o jovem responderá por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, disparo de arma de fogo.

