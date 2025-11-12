Governo de MS fixa desconto de 15% para pagamento à vista do IPVA 2026 e define prazos para parcelamento

O governo de Mato Grosso do Sul publicou, na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado, o decreto que regulamenta o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) referente ao exercício de 2026. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de 15%, com prazo para quitação até 5 de janeiro do próximo ano. Já quem preferir parcelar o tributo poderá fazê-lo em até cinco vezes, mas sem direito ao abatimento.

O calendário de vencimentos para o parcelamento foi definido nas seguintes datas:

– 30 de janeiro (1ª parcela)

-27 de fevereiro (2ª)

-31 de março (3ª)

-30 de abril (4ª)

-29 de maio (5ª).

O decreto estabelece ainda que o valor mínimo de cada parcela deve ser de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos. Em caso de atraso, o contribuinte estará sujeito à cobrança de juros e multas.

O benefício do desconto e o parcelamento não se aplicam à primeira tributação de veículos. Nessas situações, como matrícula, registro, transferência para outro estado ou alienação, o IPVA deve ser pago integralmente e à vista antes da realização do ato. A publicação também traz uma tabela com os valores venais de veículos usados, que servem de base para o cálculo do imposto.

Caso o contribuinte discorde do valor lançado, poderá apresentar impugnação em até 20 dias após a notificação, por meio do portal e-Fazenda da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda). O procedimento deve ser feito no módulo “e-SAP – Solicitação de Abertura de Protocolo”, selecionando o serviço “IPVA – impugnação do lançamento”. O decreto pode ser consultado na íntegra no suplemento da edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado.

