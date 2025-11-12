Banco Central já devolveu mais de R$ 12 bilhões em valores esquecidos

O Banco Central informou que mais de R$ 12,21 bilhões já foram devolvidos aos clientes desde o início do programa “Valores a Receber”, que permite a consulta e o resgate de recursos esquecidos em bancos, consórcios e outras instituições financeiras. A verificação deve ser feita exclusivamente pelo site oficial valoresareceber.bcb.gov.br .

Para receber o dinheiro, o cliente deve informar uma chave Pix. Caso não possua uma, é necessário entrar em contato com a instituição financeira ou cadastrar uma nova para concluir o pedido. Desde maio, pessoas físicas com conta gov.br de nível prata ou ouro podem habilitar a solicitação automática de resgate, o crédito é feito diretamente na conta vinculada à chave Pix, sem aviso prévio do Banco Central.

Instituições que ainda não aderiram ao sistema via Pix continuam exigindo a solicitação manual, feita diretamente pelo portal. Segundo o BC, a automatização tem agilizado o processo e ampliado o número de devoluções realizadas ao longo de 2024.

Para reforçar a segurança, o Banco Central implementou novas medidas de proteção no acesso ao sistema. Agora, o login requer autenticação em duas etapas e verificação facial pelo aplicativo gov.br. O objetivo é garantir que apenas o titular ou seu representante legal possa recuperar os valores esquecidos e evitar tentativas de fraude.

