Golpistas usam site falso do Gov.br e ameaçam suspender CNPJ para enganar MEIs

MEIs (Microempreendedores individuais) estão sendo alvo de um novo golpe aplicado por meio de mensagens falsas enviadas pelo WhatsApp. Os criminosos informam a existência de supostos débitos com a Receita Federal e ameaçam suspender o CNPJ caso o pagamento não seja feito imediatamente.

As mensagens utilizam dados reais das vítimas, como CNPJ e razão social, para dar aparência de legitimidade. No texto, os golpistas orientam o empreendedor a acessar um link para “regularizar” a situação. A página leva a um site que imita o portal oficial do Gov.br e apresenta valores falsos em aberto.

Após a simulação da dívida, o sistema gera um código Pix, nas modalidades QR Code ou “copia e cola”. No momento do pagamento, porém, a quantia é destinada a uma empresa identificada como “NEMO CRED”, sem qualquer vínculo com órgãos públicos.

A Receita Federal alerta que não realiza cobranças por SMS ou WhatsApp e que esse tipo de mensagem caracteriza tentativa de fraude, com risco de roubo de dados pessoais e emissão de boletos falsos.

O órgão reforça que dívidas não resultam no cancelamento automático do CNPJ e que consultas e regularizações devem ser feitas apenas pelos canais oficiais, como o Portal do Empreendedor, o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e o aplicativo MEI.

A orientação é para que o empreendedor não clique em links suspeitos, não faça pagamentos fora das plataformas oficiais e exclua imediatamente a mensagem recebida.