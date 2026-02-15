Cruz Vermelha realiza 36 atendimentos a foliões na Esplanada Ferroviária

Cruz Vermelha Brasileira em Mato Grosso do Sul realizou 36 atendimentos a foliões durante os dois primeiros dias de Carnaval na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A estrutura montada com quatro postos de apoio também funciona como ponto de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade e vítimas de assédio.

Conforme o balanço divulgado pela instituição, foram 15 assistências na sexta-feira (13), na abertura da folia, e outras 21 no sábado (14). A maior parte das ocorrências foi considerada leve, com registros de mal-estar, tontura, desmaios, desidratação e pequenas escoriações.

Por conta da baixa gravidade dos casos, não houve necessidade de encaminhamento para unidades hospitalares, o que contribuiu para reduzir a demanda na rede pública de saúde.

Os dados apontam que a maioria do público atendido é formada por jovens adultos, entre 18 e 24 anos. A presença de adolescentes com sintomas relacionados ao consumo inadequado de álcool e à desidratação, porém, acendeu alerta para a organização.