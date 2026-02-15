Morre aos 83 anos Renato Rabello, ex-presidente do PCdoB

Morreu neste domingo (15), aos 83 anos, o ex-presidente do Partido Comunista do Brasil, Renato Rabello. Ele comandou a sigla entre 2001 e 2015. A informação foi confirmada pelo partido por meio de nota oficial.

“[O PCdoB] expressa o sentimento de consternação de toda a militância comunista que, em homenagem a Renato, inclina a bandeira verde e amarela da pátria, entrelaçada com os estandartes vermelhos da revolução e do socialismo. E acolhe no peito os sentimentos, os pêsames que chegam do país e do exterior e pulsam nas redes sociais”.

Rabello teve atuação no movimento estudantil e foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes durante o período da ditadura militar de 1964. Também militou na Ação Popular e integrou o núcleo dirigente responsável pela incorporação da organização ao PCdoB, em 1973.