Golpistas se passam por médicos e cobram por serviços gratuitos no Hospital Universitário da UFMS

Instituição reforça que não há cobrança por atendimentos e orienta população a denunciar tentativas de fraude

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) emitiu um alerta sobre um golpe em que criminosos se passam por médicos e cobram por exames e tratamentos que, na realidade, são 100% gratuitos. O hospital, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e à Rede Ebserh, esclarece que nenhum serviço prestado pela instituição exige pagamento, pois todos os atendimentos seguem as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o hospital, há relatos de que golpistas estão entrando em contato com pacientes e solicitando transferências bancárias para supostos procedimentos. O Humap-UFMS ressalta que não adota esse tipo de prática e orienta a população a desconfiar de qualquer cobrança feita em nome da instituição.

Pacientes que receberem esse tipo de abordagem devem entrar em contato com a Ouvidoria do hospital e denunciar a fraude. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no bloco administrativo do hospital. Também é possível registrar a denúncia pelo telefone (67) 3345-3380, no e-mail [email protected] ou por meio das caixas de manifestação distribuídas nas áreas de atendimento.

O Humap-UFMS reforça a importância de que essas tentativas de golpe sejam reportadas para que medidas possam ser tomadas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram