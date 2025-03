Jiboia é resgatada em residência de Campo Grande; Confira cuidados ao encontrar esses animais

Nesta tarde (19), uma cobra da espécie jiboia foi encontrada no bairro Residencial Búzios, em Campo Grande. A moradora acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) para resgatar o animal que apareceu em seu quintal.

A cobra tinha aproximadamente dois metros, estava inicialmente escondido entre as folhagens. No entanto, quando a equipe chegou para o resgate, a serpente já se encontrava no corredor externo da residência. A captura foi realizada com segurança, e a jiboia foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para os procedimentos veterinários de praxe.

Com as fortes chuvas dos últimos dias, é comum o aumento do aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. A PMA alerta a população sobre os riscos do contato ou captura desses animais, mesmo quando não são peçonhentos. O risco de acidentes é constante, e qualquer tentativa de manuseio pode resultar em ferimentos tanto para o animal quanto para a pessoa envolvida.

A recomendação é que a população evite capturar o animal por conta própria. O mais seguro é acionar a Polícia Militar Ambiental ou o órgão ambiental competente, especialmente em cidades do interior que não possuam unidade da PMA.

