Dr. Victor Rocha defende Santa Casa em Audiência Pública na Assembleia Legislativa

Na tarde desta segunda-feira (17), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promoveu a audiência pública “A crise dos Hospitais Filantrópicos e o atendimento na Santa Casa de Campo Grande: debates e soluções”. O encontro reuniu autoridades, profissionais da saúde e representantes do setor para discutir a grave situação financeira enfrentada pelo maior hospital do estado.

O vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, participou do debate, reforçando sua preocupação com a sustentabilidade da Santa Casa. Defensor incansável do hospital, ele destacou que a unidade é essencial para o atendimento da população de Campo Grande e de todo Mato Grosso do Sul.

Crise Financeira e Impactos no Atendimento

A Santa Casa de Campo Grande enfrenta um déficit anual de R$ 158,85 milhões, reflexo da defasagem dos valores recebidos pelo SUS em relação aos custos operacionais. O hospital, que realiza mais de 925 mil atendimentos por ano, depende majoritariamente de repasses federais, estaduais e municipais para manter seus serviços, mas os recursos atuais são insuficientes.

De acordo com o estudo apresentado na audiência, os principais setores afetados pelo déficit são:

• Pronto-socorro, com déficit anual de R$ 26 milhões;

• Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que registram perdas superiores a R$ 8,9 milhões ao ano;

• Oncologia ambulatorial, que enfrenta um déficit superior a R$ 579 mil ao ano.

• Defesa da Saúde Pública

Durante sua participação, Dr. Victor Rocha reforçou que a Santa Casa é o principal hospital de referência para a população de Campo Grande e de todo o estado, sendo responsável pelo atendimento de milhares de pacientes que dependem do SUS. Ele enfatizou a necessidade de uma solução urgente para equilibrar as contas da instituição e garantir que a população continue tendo acesso a um atendimento de qualidade.

“A Santa Casa é a esperança de quem precisa do SUS. Precisamos garantir que esse hospital continue de portas abertas, funcionando com dignidade e estrutura adequada. A saúde pública não pode esperar”, declarou o vereador.

A audiência pública foi um passo importante para chamar a atenção das autoridades e buscar soluções para a crise da Santa Casa. Dr. Victor Rocha segue acompanhando de perto essa pauta, reafirmando seu compromisso com a defesa da saúde pública e da população de Campo Grande.

