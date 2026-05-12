Gecoc cumpre mandado de busca e apreensão na Sisep e recolhe documentos no setor de tapa-buracos

Nesta terça-feira (12) o Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) está realizando cumprimentos de mandados de busca e apreensão na Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), localizada no Jardim Monumento, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a equipe se encontra no local desde às 7h, mas o local abre às 7:30. Até então, nenhum servidor está autorizado a entrar no local.

A ação visa recolher documentos no setor de tapa-buracos e sobre a manutenção de vias não pavimentadas em Campo Grande referentes desde 2019, na gestão de Rudi Fiorese na Secretaria de Obras do Município.

Até o momento não há informações oficiais ou detalhes da operação.

O jornal o Estado segue acompanhando o caso.