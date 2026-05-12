Ambiental MS Pantanal completa 5 anos com 75% de cobertura de esgoto em Mato Grosso do Sul

Estado saiu de 46% para 75% de cobertura em cinco anos e acelera obras em 42 municípios em 2026

Ao completar cinco anos de operação, a Ambiental MS Pantanal celebra um marco histórico para o saneamento em Mato Grosso do Sul. Nos 68 municípios atendidos pela concessionária, a cobertura de esgoto avançou de 46% para 75%, um crescimento de 30 pontos percentuais desde o início da Parceria Público-Privada firmada com a Sanesul e o Governo do Estado, em 2021.

O avanço também se reflete no número de cidades universalizadas. Em março de 2026, a Ambiental MS Pantanal alcançou a universalização do esgotamento sanitário em 29 municípios, considerando aqueles com índices acima de 90% de cobertura.

Para o diretor-presidente da concessionária, Gabriel Buim, o resultado confirma que planejamento, investimento contínuo e execução estruturada são fundamentais para transformar a realidade do saneamento no Estado.

“MS deu um salto na cobertura de esgoto nos últimos cinco anos. Esse avanço significa mais saúde, proteção ambiental e desenvolvimento para os municípios atendidos. Seguimos avançando com novas redes nas ruas, ligações de esgoto nas casas, estações de tratamento e investimentos contínuos em ações voltadas ao cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, para que os benefícios do saneamento cheguem a cada vez mais famílias”, destaca Gabriel Buim.

Neste ano passaram a integrar a lista de municípios universalizados, Ivinhema, Anaurilândia e Selvíria ampliando para cerca de 270 mil moradores o número de pessoas beneficiadas com os serviços de esgotamento sanitário nas cidades que já alcançaram esse patamar.

A relação de municípios universalizados já contava com Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Alcinópolis, Bonito, Caracol, Japorã, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Jateí, Inocência, Paranaíba, Batayporã, Bataguassu, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Tacuru, Angélica, Chapadão do Sul, Horizonte do Sul, Bodoquena, Porto Murtinho, Antônio João e Dourados.

Obras em 2026: 42 municípios e mais de 480 km de rede

Em 2026, a Ambiental MS Pantanal prevê obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 42 municípios, com a entrega de mais de 480 quilômetros de novas redes coletoras.

As frentes de trabalho começaram em janeiro e seguem ao longo do ano. A maior parte das entregas está concentrada no primeiro semestre, com continuidade das obras no segundo semestre.

Entre os municípios com entregas previstas ainda no primeiro semestre estão Caarapó, Maracaju, Nioaque, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Rio Negro, Sidrolândia, Sonora e itaquiraí.

No segundo semestre, estão previstas obras nos seguintes municípios: Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Bodoquena, Camapuã, Chapadão do Sul, Eldorado, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sete Quedas e Vicentina.

As obras incluem redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias, emissários, linhas de recalque e ampliação da capacidade de tratamento, conforme a necessidade de cada município. Essa estrutura garante que o esgoto gerado em casas, comércios e prédios públicos seja coletado, transportado e tratado de forma adequada.

Para Clayton Bezerra, diretor-executivo da Ambiental MS Pantanal, o cronograma de 2026 consolida uma etapa estratégica para ampliar o saneamento no Estado.

“Estamos acelerando a implantação de redes, ligações domiciliares e estruturas operacionais para que mais famílias tenham acesso ao esgotamento sanitário. Cada nova rede entregue representa infraestrutura permanente, mais saúde, proteção ambiental e qualidade de vida para a população”, destaca.

Com a coleta e o tratamento adequado do esgoto, os municípios reduzem riscos de contaminação do solo e dos corpos d’água, melhoram as condições sanitárias dos bairros e fortalecem sua infraestrutura urbana para crescer com mais planejamento.

Sobre a Ambiental MS Pantanal

A Ambiental MS Pantanal integra a Aegea Saneamento, grupo presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. No interior de Mato Grosso do Sul, a empresa opera os serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da Parceria Público-Privada firmada com o Governo do Estado e a Sanesul.