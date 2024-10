Mulher morre e filha fica ferida em acidente envolvendo moto na BR-376

Sebastiana Maria da Silva, de 33 anos, morreu, na noite dessa terça-feira (29), na BR-376, em Glória de Dourados, distante 282 quilômetros de Campo Grande, após colidir a moto que conduzia contra um automóvel. A filha dela, de 15 anos, que estava na garupa, ficou ferida.

Conforme o site MS News, mãe e filha seguiam em uma motocicleta de origem paraguaia. No mesmo sentido, trafegava um motorista, de 62 anos, conduzindo um Toyota Corolla. O idoso realizou uma ultrapassagem, mas ao retornar para a faixa, bateu na traseira da motocicleta onde estavam as vítimas.

Com o impacto, ambas foram jogadas ao solo. Sebastiana morreu na hora, enquanto a adolescente foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia foram acionadas para iniciar as investigações do acidente.

O condutor do automóvel passou por teste do bafômetro, que não atestou a presença de álcool. Ele contou aos agentes que a motocicleta estava com a sinalização luminosa da parte traseira desligada.

