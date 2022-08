Furtos residenciais aumentam 37% em Campo Grande

Por Suelen Morales – Jornal O Estado MS

O aumento de furtos a residências e condomínios tem crescido em todo Mato Grosso do Sul. Na Capital, os registros deste de crime subiram 37,6% neste ano. Em nível estadual, os furtos residenciais aumentaram 11%, conforme apontou a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS).

Ao jornal O Estado, o coordenador do Departamento de Polícia Civil, delegado Pedro Espíndola, garantiu que a polícia está empenhada na resolução dos crimes patrimoniais. “Já temos uma análise criminal e tem sido constatado realmente um aumento dos furtos residenciais. Nós já priorizamos as investigações nas delegacias de polícia da Capital e estamos fazendo operações nesse sentido. Foram priorizadas as investigações para atender a população visando à diminuição desses crimes com a identificação e responsabilização dos autores”, assegurou.

Segundo o delegado, o registro do boletim de ocorrência é de suma importância para o acompanhamento e a resolução dos casos. “Os boletins que as vítimas fazem são muito importantes pra gente ter conhecimento de onde estão ocorrendo esses fatos. Sempre orientamos a fazer o registro que posteriormente serão analisadas e direcionadas as ações da polícia. Tanto da Polícia Civil quanto da PM”, ponderou.

Conforme dados da Sejusp, de janeiro a julho de 2021 foram 2.333 furtos residenciais na Capital e 2.744 no interior. Já de janeiro a julho de 2022, foram contabilizadas 3.212 ocorrências na Capital e 3.041 no interior. Cabe destacar que, durante todo o ano de 2021, foram 4.831 ocorrências de furtos residenciais no Estado e 4.444 em Campo Grande. Totalizando 9.275 casos.

A reportagem de O Estado percorreu três bairros da Capital, Vila Nhanhá, Jardim Parati e Vila Carvalho, e todos estes têm registrado um aumento no número de furtos residenciais, em apartamentos e condomínios de casas. Conforme a população, entre os itens mais cobiçados pelos criminosos estão as bicicletas.

Há três meses, os moradores do Residencial América, na Vila Carvalho, sofreram com os furtos de bicicletas. O criminoso bem-vestido se passava por morador para ludibriar funcionários e vizinhos. “Eu moro aqui há 16 anos e nunca entrou ninguém para furtar alguma coisa. O furto que aconteceu agora e que vem acontecendo é o de bicicletas. Aqui no condomínio foram três ocorrências com o mesmo criminoso, todas de furto de bicicletas. Em uma delas ele tentou levantar o portão de correr para tirar dos trilhos, só que o portão acabou caindo. Tomamos algumas medidas para reforçar a segurança, como concertinas, além da cerca elétrica”, conta a síndica Luvânia Benitez.