UCI abre venda para a versão estendida do filme

Os fãs do amigão da vizinhança já podem garantir seus ingressos para assistir mais uma vez ao histórico “Homem Aranha: Sem Volta para Casa” nas telonas da Rede UCI, desta vez com mais 11 minutos de cenas inéditas!

Oito meses após o lançamento, o longa, que foi a maior bilheteria de 2021, retorna aos cinemas UCI a partir do dia 7 de setembro e a venda antecipada de ingressos começa hoje, dia 26. Quem conferir a versão estendida na UCI ainda pode aproveitar, a partir do dia 8, a promoção Super Meia, que garante a melhor meia-entrada, com ingressos a R$ 10 de segunda a sexta!

E os primeiros clientes UCI Unique a irem aos cinemas têm direito a um super presente: um pôster exclusivo do filme, que reúne as três versões do herói: de Tom Holland, de Tobey Maguire e de Andrew Garfield.

Dirigido por Jon Watts e inspirado nos quadrinhos da Marvel, “Homem Aranha: Sem Volta para Casa”, arrecadou mais de US$ 1,9 bilhão em bilheterias e recebeu uma indicação ao Oscar de 2022 na categoria de Melhores Efeitos Visuais.

Fenômeno na cultura pop, o filme conquistou o coração dos fãs ao reunir os três atores que já deram vida ao super-herói mais querido das histórias em quadrinhos (Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire) e vilões icônicos, como o Duende Verde (Willem Dafoe) e Doutor Octopus (Alfred Molina).

Na trama, Peter Parker precisa lidar com as consequências de ter sua identidade revelada pela reportagem do Clarim Diário no filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade.

O feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha vão parar em seu universo. Agora, Peter não só deve deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede https://www.ucicinemas.com.br. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão.

Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site: https://www.ucicinemas.com.br/Unique. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.

A Super Meia é uma super vantagem para os clientes UCI! A partir do dia primeiro de setembro, em todas as unidades UCI, de segunda a sexta, o valor da meia-entrada é o melhor das cidades: os ingressos custam R$ 10 para os filmes 2D!