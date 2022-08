Agosto apresenta queda no número de mortes por COVID em MS

Por Branda Leitte – Jornal O Estado MS

O mês de agosto ainda não terminou, mas já apresentou queda no número de mortes por COVID-19, quando comparado aos registros de julho deste ano, em MS.

Após apresentar um crescente de 55% no mês passado, com 70 óbitos, neste mês, até o dia 23 de agosto, foram registradas 51 mortes causadas pelo vírus, conforme boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo os dados divulgados pela SES, os registros referentes ao mês de julho apontam que as principais comorbidades das vítimas eram diabetes, doença cardiovascular crônica, hipertensão, imunossupressão, doença respiratória crônica, obesidade e doença neurológica crônica.

Já neste mês, até o dia 23 de agosto, as comorbidades que se sobressaem entre as vítimas são as mesmas, contudo, o que chama atenção está na idade delas, de 60 até 80 anos. Nesta mesma época, em agosto de 2021, foram registradas 432 mortes pelo vírus, no Estado.

Diante das quedas, que têm ocorrido no país como um todo, o secretário de Estado de Saúde, Flávio Britto, celebra as vidas salvas.

“Essa queda está presente em todo o Brasil, e claro que a cada vida salva em MS é um motivo de contentamento para nós, que estamos batalhando arduamente neste quesito. Mas não podemos dar brechas, precisamos dar continuidade aos cuidados, como uso de máscaras em lugares fechados, mesmo onde não é mais obrigatório, higienização das mãos, entre os outros cuidados”, declarou o secretário.

Segundo o secretário, há um alerta para a grade de vacinação. “A maioria das vítimas apresentava a grade vacinal incompleta. Muitos tomaram a primeira e não voltaram para dar continuidade à imunização. E ainda tem aqueles que nem a primeira tomaram.”

