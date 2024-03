Funsat realiza processo seletivo para 19 funções na próxima quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai realizar, na próxima quarta-feira (6), mais um processo seletivo “Emprega CG”, com a oferta de 166 vagas em 19 funções. O processo seletivo acontecerá das 13h às 17h na sede da Funsat e conta com os parceiros como Supermercados Pires, Expresso Nepomuceno, Novatec e Vetseed distribuidora.

As vagas disponíveis são para Operador(a) de Caixa (48); Motorista (05); Repositor (10); Atendente de Padaria (04); Confeiteiro (01); Atendente de Açougue (02); Açougueiro (05); Prevenção de perdas (07); Auxiliar de Depósito (01); Servente de Serviços Gerais (10); Promotor de vendas (01); Ajudante de Obras (10); Vendedor Interno (03); Auxiliar de Limpeza (25); entre outras.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Fundação orienta aos candidatos que compareçam à Funsat portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

A Funsat fica na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5819).

