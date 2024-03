Concurso Caixa: pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos até quinta-feira

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura das inscrições para o aguardado concurso público de 2024. As oportunidades contemplam uma variedade de cargos e níveis de escolaridade, abrindo portas para milhares de candidatos em busca de uma carreira sólida no setor bancário.

Os interessados já podem realizar suas inscrições no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do certame, até o dia 7 de março. As taxas de inscrição são de R$ 50 para cargos de nível técnico e R$ 65 para vagas de nível superior. Vale ressaltar que a taxa pode ser suspensa para aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), doadores de medula óssea e membros de famílias de baixa renda.

Durante o processo de inscrição, os candidatos deverão anexar imagens legíveis de documentos que comprovem as situações alegadas, como o número de Identificação Social (NIS), carteira de doador ou declaração de doador emitida por entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A análise dos documentos será realizada pelos organizadores do concurso, com o resultado previsto para ser divulgado no dia 14 de março.

Aqueles que tiverem a solicitação de isenção indeferida terão a oportunidade de recorrer da decisão nos dias 14 e 15 de março, garantindo um processo transparente e justo para todos os participantes.

O concurso de 2024 oferece mais de 4 mil vagas, sendo 2 mil destinadas ao cargo de Técnico Bancário Novo (TBN) e outras 2 mil para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), ambas de nível médio. Além disso, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As provas estão marcadas para o dia 26 de maio e incluirão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação. Os aprovados serão convocados a partir de agosto para apresentar a documentação necessária e realizar os exames médicos. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, oferecendo aos aprovados uma oportunidade sólida e duradoura no funcionalismo público.

