Dourados pode receber mais um semiaberto

A possibilidade da implantação de uma unidade de semiliberdade masculina em Dourados está sendo avaliada por representantes da área de Segurança do Governo do Estado e do Poder Judiciário. Na semana assada desembargadora Elizabete Anache, que responde pela Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas – COVEMS/GMF, participou de reunião na sede da Sejusp com o Secretário de Estado de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e a Superintendente de Assistência Socioeducativa, Tatiana Rezende Nassar, para tratar de melhorias no cumprimento de medidas socioeducativas , em Dourados.

Dourados atualmente possui uma unidade de internação para adolescentes do sexo masculino , a “Laranja Doce”. Com essas tratativas para implementação da unidade de semiliberdade, a ideia é proporcionar uma alternativa para o cumprimento de medidas socioeducativas, com um meio termo entre a liberdade e a internação.

Participaram também da reunião a juíza da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso, Katy Braun do Prado, o juiz da Vara da Infância e Adolescência de Dourados, Eguiliell Ricardo da Silva, o secretário-executivo de justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro e o coordenador de supervisão penitenciária da Sejusp, Rodrigo de Almeida Morel.

