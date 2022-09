Mesmo sob o risco de multa, funcionários da Santa Casa entram em greve

Profissionais do setor da saúde da Santa Casa de Campo Grande deflagraram greve na manhã desta quarta-feira (28), para reivindicar o reajuste salarial da categoria. Em decisão divulgada ontem (27), o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) determinou o fim da greve e estipulou multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Presidente do Siems (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), Lázaro Santana explica que a paralisação foi mantida mesmo sob o risco de multa porque o Sindicato só foi oficialmente notificado na manhã desta quarta-feira.

“Ficamos sabendo da decisão ontem pela imprensa, mas só fomos notificados hoje de manhã então o movimento já estava organizado, nós temos uma mediação amanhã às 14h, com o TRT, mas precisamos de uma decisão por parte da Santa Casa, até o momento não nos deu uma devolutiva e agora vamos aguardar o tribunal”, destaca.

O setor de enfermagem da Santa Casa conta atualmente com 1.400 profissionais, que cobram o reajuste de 10,16% retroativo a maio, mês da data-base. A remuneração atual da categoria é de R$ 1.750 para técnico de enfermagem e R$ 4.100 para enfermeiro padrão.

Mesmo com a greve o presidente do Siems assegura que os atendimentos médicos serão mantidos na Santa Casa, com 50% do quadro de profissionais.

“Nós estamos atendendo com 50% do quadro, a categoria tem uma defasem de aproximadamente 300 profissionais, trabalhamos sobre carregados e diante a greve decidimos que somente a metade iria aderir”, explica.

Lazaro Santana ressalta que a manifestação segue até o final da tarde, caso não tenha nenhuma devolutiva, será realizada uma assembleia para determinar a continuidade da greve, até a audiência de amanhã.

Determinação judicial

A Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, por meio do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 24ª Região, publicou na terça-feira (27), uma liminar favorável ao pedido de tutela de urgência antecipada ajuizado pela Procuradoria-Geral do Município.

Na decisão, o Desembargador Federal do Trabalho André Luis Moraes de Oliveira considerou a ilegalidade da greve e estipulou multa diária

“Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o Sindicato dos Trabalhadores na Área da Enfermagem do Estado De Mato Grosso Do Sul se abstenha de realizar greve/paralisação, sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento da liminar ora deferida, a ser paga pela entidade sindical que descumprir a presente determinação.”

O TRT também designou uma audiência de conciliação para amanhã (29), às 16 horas, com a presença do SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul), a Sociedade Beneficente Santa Casa e o Município de Campo Grande, com a participação do Ministério Público do Trabalho.

Paralisação do HU

Funcionários do setor de saúde do HU (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), em Campo Grande, entraram em greve na manhã da última segunda-feira (26) para reivindicar o reajuste salarial de 24%. A paralisação nacional teve adesão de outros 36 Hospitais Universitários da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)

De acordo com os trabalhadores, houve diversas tentativas de diálogo com o Governo Federal, mas o processo de reajuste se arrastar por 4 anos sem resposta aos empregados. A categoria também exige a valorização pelos serviços prestados durante a Pandemia de Covid-19 e a dedicação em restabelecer a saúde da população.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

