Fumaça branca no Vaticano anuncia eleição do novo papa: nome do novo pontífice será revelado em breve

Uma nova era para a Igreja Católica começou nesta quinta-feira (8), com a eleição do sucessor do papa Francisco. A tradicional fumaça branca subiu pela chaminé da Capela Sistina, indicando que os cardeais chegaram a um consenso. O anúncio acontece no segundo dia do conclave, repetindo o padrão das eleições anteriores, em 2005 e 2013. Com os sinos da Capela Sistina tocando, o Vaticano confirmou que os 133 cardeais eleitores, confinados desde a manhã de quarta-feira (7), escolheram o novo pontífice. A identidade do eleito, no entanto, ainda não foi divulgada oficialmente.

A expectativa agora se volta para a sacada central da Basílica de São Pedro, onde o cardeal protodiácono, Dominique Mamberti, fará em breve o anúncio solene com as palavras “Habemus Papam”. Minutos depois, o novo papa deverá aparecer diante da multidão reunida na Praça de São Pedro para fazer sua primeira bênção e oração como líder máximo da Igreja Católica. A primeira missa do novo pontífice está prevista para ocorrer dentro de quatro a cinco dias.

Apesar das especulações sobre possíveis dificuldades no processo, devido ao número maior de cardeais em relação ao último conclave (133 contra 117 em 2013), a eleição foi concluída rapidamente. Assim como nas duas últimas votações, a decisão foi tomada já no segundo dia.

A Praça de São Pedro está lotada de fiéis, jornalistas e peregrinos de todo o mundo que aguardam com expectativa o anúncio do novo líder espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos.

