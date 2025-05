Senado aprova aumento de cotas para negros em concursos públicos; projeto vai à sanção presidencial

O Senado Federal aprovou nessa quarta-feira (7) um projeto de lei que amplia de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos simplificados da administração pública. A proposta, que também prevê a inclusão de indígenas e quilombolas, embora sem percentual definido, agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Relatado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), o projeto determina que a nova regra será aplicada sempre que o certame oferecer duas ou mais vagas. Os candidatos deverão se autodeclarar negros e apresentar características fenotípicas que permitam o reconhecimento social como tal.

Os editais dos concursos deverão prever mecanismos de verificação da autodeclaração, realizados por comissões específicas. A decisão da comissão deve ser unânime. Caso a autodeclaração seja rejeitada, o candidato poderá continuar na disputa pela ampla concorrência, salvo em casos de fraude ou má-fé.

Durante a tramitação, o projeto foi ajustado: originalmente, previa a manutenção da política de cotas por 25 anos. No entanto, após negociações, o relator acatou a sugestão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e reduziu o prazo para 10 anos. Humberto Costa demonstrou preocupação com o encurtamento da validade da medida.

“[Muitas vezes] os concursos não são feitos nem em dez anos. Como você vai analisar a eficiência e a eficácia de uma política pública para influenciar a mudança da composição do funcionalismo público se naquele período muitos concursos sequer serão feitos?”, questionou o senador durante a sessão.

A regulamentação dos percentuais reservados a indígenas e quilombolas será definida posteriormente, por meio de decreto ou outro instrumento normativo.

Se sancionada, a nova lei representará um avanço na política de inclusão racial no serviço público federal, com impacto direto na composição dos quadros de servidores ao longo da próxima década.

