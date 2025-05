Codinome Winchester disputa vaga em concurso do Festival João Rock

Votação pode ser feita até a terça-feira (13) pela internet

A banda sul-mato-grossense Codinome Winchester disputa vaga no concurso de bandas do festival João Rock, que será realizado no dia 14 de junho, em Ribeirão Preto–SP. A votação pode ser feita até 13 de maio, por meio do endereço https://concurso.joaorock.com.br/banda/codinome-winchester, sendo que a validação dos votos e anúncio das 20 mais votadas também acontece nesta data, e no dia seguinte o resultado das 3 classificadas.

João Rock é um festival brasileiro de música realizado anualmente desde 2002, associado a Abrafin (Associação Brasileira de Festivais Independentes). O evento é voltado principalmente ao rock, rock alternativo, pop e heavy metal, se tornando um dos principais do país. Na edição deste ano, a line up conta com atrações, como Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Cidade Negra, Rael, entre outras.

“A cena de rock de Mato Grosso do Sul sempre foi muito interessante, cheia de bandas clássicas e também bandas novas, que surgem com muito potencial. Acredito que nós estamos num meio-termo entre esses dois tipos. Precisamos tocar em eventos como esse para poder alavancar a banda e consequentemente a cena de rock do Estado a um novo patamar”, destaca o vocalista Sal dos Santos.

Já a guitarrista e vocalista Paula Fregatto explica que “festivais como o João Rock são vitais para a representatividade regional porque oferecem um palco significativo para talentos de diversas partes do país. A participação da Codinome Winchester nesse contexto é especialmente simbólica: a banda leva a força e a identidade musical de Mato Grosso do Sul para um dos maiores palcos do Brasil, reafirmando a potência criativa do Estado e abrindo caminhos para que outras vozes sul-mato-grossenses também sejam ouvidas. Esses eventos são verdadeiras vitrines que ajudam a construir pontes culturais e promovem um intercâmbio musical enriquecedor entre diferentes regiões do Brasil”.

Vem aí

Caso a banda conquiste a vaga, Paula já adianta como a banda aproveitará a oportunidade. “Com músicas novas! Estamos com o nosso novo EP prontíssimo para ser gravado, temos novo material, novas ideias e estamos ansiosos pela nova fase da banda. Sentimos um compromisso de fazer um show que conecte as pessoas com a nossa essência. Queremos provocar sentimento, questionamentos”, disse.

“Também queremos agradecer muito aos fãs da banda pelo apoio que eles sempre nos dão, em especial nesse concurso. O pessoal tem comentado, compartilhado, mandando mensagem de incentivo. É muito legal saber que podemos contar com pessoas que acreditam no nosso trabalho. E vamos continuar votando e compartilhando!”.

A banda

Fruto da vontade de fazer música entre amigos, Codinome Winchester começou se apresentando em eventos da UFMS. Em 2013, formalizou-se como banda por ser cada vez mais solicitada pelas casas noturnas de Campo Grande. Durante esses anos, a banda já tocou em outras cidades de Mato Grosso do Sul, dividindo os palcos com Cachorro Grande, Vanguart, Supercombo, Far From Alaska e em diversos festivais sul-mato-grossenses.

Codinome Winchester ainda participou do concurso “Temos Vagas”, promovido pelo festival Lollapalooza, ficando entre as bandas mais votadas do Brasil. Em 2014, a banda lançou o EP “10% Alien”, e em 2015 estrelou dois clipes. Também disponibilizou outro EP, intitulado “Ocasiões Espaciais”.

Em 2016, a banda foi ao Rio de Janeiro gravar um material ao vivo chamado “Acoustic Sessions”, no clássico e místico estúdio Toca do Bandido. O single “A Busca”, em seu formato acústico, foi um tiro certeiro, agradando fãs e gerando milhões de plays nas plataformas de streaming, além de ser o estopim para a gravação do disco “Reunião entre Céu e Inferno”, lançado pelo selo Toca Discos. Em 2024, a banda retornou com nova formação e o EP “Custo, Vida, Tempo, Trabalho”.

“Estar entre as bandas que disputam vaga no João Rock é mais um marco incrível para a banda. A Codinome Winchester é fruto dessa cena que resiste, se reinventa e merece ser ouvida. Estar nessa competição é uma chance real de mostrar para o Brasil a força criativa do MS”, enfatiza Paula.

Com essa bagagem, Sal destaca que a banda desenvolveu uma visão de profissionalismo, entendendo que a cada palco, o público e produção, por exemplo, são diferentes. “É manter o profissionalismo, olhar no olho das pessoas, ser educado, tratar bem, porque estamos na mão dos técnicos, do pessoal que faz o show acontecer. Não encaramos como se fossemos ‘estrelinha’, não fica na vibe de ‘artistão’. Estamos pelo coletivo, pela música”.

É esse tratamento humano que o vocalista vê como o diferencial da banda. “Sempre priorizamos o lado humano, o que vem de dentro do coração mesmo. Gostamos de manter esse contato bem humano, seja com o público, técnicos, profissionais. Acredito que isso conquista o público, é 100% alma, nos entregamos completamente. Buscamos conquistar com muita honestidade e afeto, isso reflete nas nossas músicas”.

Com uma mistura única de letras reflexivas e ritmos cativantes, a banda Codinome Winchester convida os ouvintes à reflexão sincera sobre as lutas e as alegrias do mundo moderno. É formada por Sal dos Santos (voz), Paula Fregatto (guitarra e voz), Guilherme Napa (bateria e voz), Arthur Maximilliano (guitarra) e Gabriel Penajo (baixo).

Por Carolina Rampi

