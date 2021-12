Fronteiras de sangue: número de execuções em MS sobe em comparação com 2020

No mesmo dia, Aldenir Alves, 49, e Joaquim Antônio da Silva, 55, foram mortos e um homem de 54 anos ficou ferido a tiros em uma conveniência no Jardim Marambaia, em Ponta Porã. As polícias Civil e Militar realizaram levantamentos no local do crime e buscas em toda a cidade, mas o autor do crime ainda não havia sido localizado.

No início da noite, Orlando do Sul Batista da Silva, de 53 anos, foi morto enquanto cortava a grama de sua residência em Ponta Porã. A vítima foi assassinada com vários tiros na cabeça. Um homem contou para a polícia que Orlando cortava a grama da parte externa da casa quando um desconhecido chegou de moto, parou do outro lado da rua e se aproximou da vítima e, com arma em punho, disparou por pelo menos seis vezes. Depois de disparar contra a vítima, o pistoleiro voltou para a moto e fugiu.

Nesta terça-feira (21), uma mulher identificada como Neide Rodrigues dos Santos, de 54 anos, foi executada a tiros na frente de casa nesta terça-feira (21) no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Segundo informações publicadas pelo Ponta Porã News, os suspeitos estavam em um veículo sedan VW de cor escura. O veículo passou em frente a residência e dois pistoleiros desceram efetuando vários disparos contra a mulher.

Todos os casos seguem em investigação pela Polícia Civil.