Mãe de Maurílio faz apelo pela vida do cantor: “Acorda, filho”

Odaisa Delmonte, mãe de Maurílio, da dupla com Luiza, fez um apelo pela saúde do cantor em post publicado nas redes sociais. O artista segue internado no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após sofrer três paradas cardíacas. “Saudades do seu sorriso e do seu abraço. Acorda, filho, estamos te esperando”, escreveu.

Na terça-feira, 21 de dezembro, Luana Ramos, mulher do sertanejo foi às redes sociais pedir doação de sangue “urgente” para o marido que está realizando hemodiálise após ser diagnosticado com quadro de tromboembolismo pulmonar. No comunicado, o pedido é para qualquer tipo sanguíneo.

Na mesma data, a assessoria de imprensa do sertanejo divulgou uma nota informando o cancelamento dos novos shows que a dupla faria nos dias 24, 25 e 26 deste mês em virtude da internação do cantor. As apresentações estavam marcadas para acontecer nas cidades de Siqueira Campos (PR), Franca (SP) e Fartura (SP). O escritório que gerencia a carreira do músico disse que informações sobre reembolso e/ou remarcações deverão ser alinhadas com os organizadores de cada show.

Maurílio segue intubado no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) após apresentar uma inflamação e edema no sistema central nervoso. De acordo com o mais recente boletim médico, o artista continua realizando hemodiálise, com boa resposta da função renal. Ainda de acordo com o comunicado, o artista encontra-se em progressiva recuperação. “Nas últimas 24h, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue intubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período”, informou um trecho do comunicado.