Adolescente de 13 anos é abusada desde os seis anos de idade pelo próprio tio 

Homem de 50 anos é preso acusado de estuprar sobrinha de 13 anos que está grávida de seis meses

Nesta quarta-feira (21), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia local cumpriu um mandado de prisão na cidade de Amambai, no interior de Mato Grosso do Sul em desfavor de N.P., um homem de 50 anos acusado de estuprar a própria sobrinha, uma adolescente de 13 anos.

Segundo informações apuradas pela polícia, a vítima teria relatado que estava sendo vítima de estupro desde os seus 6 anos de idade, e o autor dos abusos seria o próprio tio. A gravidade da situação se acentuou com a constatação, após exames médicos, de que a adolescente está no sexto mês de gestação, sendo o tio o genitor da criança. A equipe médica considerou a gestação de alto risco, adicionando ainda mais urgência à resolução do caso.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil agiu rapidamente, empreendendo diligências para a fiel apuração dos acontecimentos. Diante das evidências, foi representada pela prisão preventiva de N.P. (50), o que resultou na expedição do Mandado de Prisão pela Vara Criminal de Amambai.

Os policiais, em uma operação eficiente, localizaram o acusado em sua residência na Aldeia Indígena Limão Verde, na cidade de Amambai. Após ser conduzido à Delegacia, o homem confessou os atos, admitindo que estuprava a sobrinha durante a madrugada ou quando ela ia tomar banho.

O acusado encontra-se agora sob custódia, à disposição da justiça, e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia reforça o compromisso em garantir que casos tão graves sejam investigados de maneira rigorosa, assegurando a proteção das vítimas e a aplicação da justiça.

Serviço

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher faz uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.