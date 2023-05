Frio ‘atrasa’ e preocupa lojistas com estoques lotados de casacos

Com lojas lotadas de mercadorias da estação outono-inverno 2023, ao contrário do ano anterior, o frio ainda não chegou a Campo Grande. O clima está causando dúvidas entre lojistas, que divergem sobre a venda de mercadorias de inverno para o Dia das Mães.

Contudo, o presidente da CDL-CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, ressalta que, apesar da saída ainda tímida, não é considerada uma situação preocupante.

“Normalmente, no mês de maio é que começa todo esse movimento da baixa temperatura, então ainda não é assustador, ainda não é preocupante”, enfatizou.

O representante da classe ainda lembra que a alta expectativa entre o lojista é compreensível, visto que, no ano passado, as baixas temperaturas coincidiram com o Dia das Mães.

“Teve uma repercussão muito forte, havendo um volume de venda significativo de roupas de inverno”, complementou Vila.

Adelaido lembra ainda que muitos varejistas estão com estoque baixo, devido ao momento econômico e político do país, o que, segundo ele, contribui para expectativas menores no setor.

Lojistas

Por outro lado, gerente em uma loja de departamentos, localizada na rua Dom Aquino, em Campo Grande, Fernando do Carmo, de 40 anos, relata que a esperança é vender as peças até o Dia das Mães.

“A questão do inverno que teve ano passado ainda não aconteceu. Então, a gente ainda está muito abastecido com abrigos e roupas de inverno, pois o frio, mesmo, não chegou”, disse.

Ele explica que o início do mês não foi dos melhores para o setor, mas que a data comemorativa chega para dar novo alento, no entanto, com novo foco na venda de itens, como bolsas, carteiras e acessórios.

“Em maio do ano passado, nós estávamos trabalhando com 15°C a 17°C graus. Temaí uma queda na temperatura prevista para o próximo domingo, então, infelizmente, não vamos poder usar a data para recuperar as vendas de mercadorias de inverno. É esperar e torcer.”

A gerente da loja Uzze Feminine, Débora Torres, de 27 anos, tem outra visão do cenário, afirmando que, no ano passado, não foi possível a venda de casacos, jaquetas entre outros artigos de inverno, no Dia das Mães.

“Neste ano, as coisas estão diferentes. As vendas desses artigos de outono-inverno melhoraram e a expectativa é que as vendas cheguem em 40%, nesse setor. Lógico que esperávamos mais, porém, está sendo uma época boa. No entanto, é algo que vai render muito quando chegar no final do mês”, relatou a comerciante.

Por Evelyn Thamaris e Marina Romualdo– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

