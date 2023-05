Vai sair? Confira os trechos interditados em Campo Grande

Para quem pretende passar pelo centro de Campo Grande neste fim de semana, é bom atentar-se aos pontos interditados pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). A partir deste sábado (13), diferentes trechos serão interditados para a realização de eventos, confira:

Neste sábado, a Rua TV do Touro entre a Avenida Ernesto Geisel e Rua Eduardo Perez e a Rua dos Andes entre a TV do Touro e Rua do Carneiro, será interditada das 16h às 01h, para show no Ginásio Guanandizão.

A Rua 14 de Julho subindo pela Rua Dolor de Andrade, descendo pela Rua Rui Barbosa até a Avenida Rachid Neder e virando na rotatória da Rua 14 de Julho, encerrando na Rua 14 de Julho número 4213, ficará parcialmente interditada para procissão das 17h às 18h.

Outro trecho interditado hoje é a Rua Maria Povoa Braga, 411 entre a Rua Tibagi e Rua Três Poderes, o local ficará interditado até às 17h30 para evento religioso.

No domingo de Dia das Mães (14), a Rua Macaúbas, 1224 entre a Rua Estevão Alves Ribeiro e Rua Caiçara, ficará interditada das 10h às 18h para ação beneficente.

Também será interditada a Rua Comendador Oshiro Takimoni, número 26, o trecho será fechado das 10h às 18h para filmagens do longa metragem “Enigmas do Rolê”.

Já a Rua Cândido Garcia de Lima entre a Rua Randolfo Lima e Rua Eugênia Lima, ficará interditada das 07h às 12h para comemoração do dia das mães.

Para evitar transtornos, a Agetran recomenda que os condutores atentem-se aos novos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

