Rayssa Leal é bicampeã do X-Games, em Chiba

No último X-Games, realizado em Chiba, Japão, a jovem brasileira Rayssa Leal conquistou o título de bicampeã na modalidade de skate street feminino. Com uma performance impressionante e a maior nota das eliminatórias, Rayssa garantiu o ouro na competição.

Apesar da chuva intensa que cancelou a final do street feminino, Rayssa Leal brilhou na fase classificatória, obtendo uma nota incrível de 88.33 pontos. Com isso, foi consagrada como a campeã do X-Games Chiba 2023.

A decisão de usar o resultado da classificatória como final foi tomada devido às condições climáticas adversas, que impossibilitaram a realização da última etapa do evento. Assim, Rayssa Leal recebeu a medalha de ouro, coroando sua brilhante atuação no campeonato.

O desempenho excepcional de Rayssa Leal não é surpresa neste ano. Além do título no X-Games, a skatista brasileira já havia conquistado a primeira colocação em todas as etapas da Liga Mundial de Skate Street na temporada anterior. Em abril, na abertura da atual temporada, ela foi a vencedora do torneio disputado em Chicago, nos Estados Unidos. Atualmente, Rayssa é a líder do ranking mundial da modalidade, garantindo sua posição para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Com mais uma conquista para sua estante, Rayssa Leal continua brilhando no mundo do skate e inspirando jovens skatistas em todo o mundo. Seu talento e dedicação são reconhecidos, consolidando seu nome como um dos principais destaques do esporte.

Resultados do skate street feminino no X-Games Chiba 2023:

1° Rayssa Leal 🇧🇷 – 88.33

2° Momiji Nishiya 🇯🇵 – 86.66

3° Rizu Akama 🇯🇵 – 83.66

Confira a volta que classificou a skatista:

