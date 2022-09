Frequentadores do Parque Ayrton Senna pedem segurança e infraestrutura

Piscinas inutilizadas, bancos quebrados e furtos constantes são alguns dos problemas apontados pela população

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS

Nos últimos anos, o Parque Olímpico Ayrton Senna, localizado no bairro Aero Rancho, passou por reformas e ampliação da estrutura administrativa, revitalização das quadras poliesportivas, troca de instalações elétricas, sanitárias, projeto de prevenção contra incêndio e reforma completa do parque aquático, contudo, frequentadores assíduos do parque ainda ressaltam problemas frequentes vistos pelo local diariamente.

A equipe do jornal O Estado inicia, nesta terça-feira (20), uma série de reportagens sobre a qualidade dos parques distribuídos em diferentes regiões da Capital. Com investimento de R$ 463 mil, a reforma e ampliação da estrutura administrativa abrangeu reparo do telhado; instalação de gradil para evitar formação de ninhos de pombas; troca de louças sanitárias, azulejos e adaptação de um banheiro para pessoas com deficiência física, além das quadras poliesportivas que foram pintadas.

Para o grupo de amigos que frequenta o parque três vezes por semana, para jogar beach tennis, o local é agradável, mas carece de uma estrutura adequada para o esporte. Segundo uma das integrantes do grupo de jogadores amadores, as condições são improvisadas para os jogos. “Chegamos aqui sempre às 7h, e passamos boa parte da manhã jogando. A areia tem bastante sujeira, o que dificulta um pouco, falta esse cuidado com a limpeza das quadras de areia. Isso é o que mais nos afeta, além dos bancos, que estão quebrados e sem utilidade. O jeito é trazer nossas cadeiras de praia, ou sentar na grama”, relatou Adriana Morais, que faz parte do grupo de jogadores.

Além de quadras de areia, o parque também conta com quadras poliesportivas, de futsal, vôlei, basquete, pista oficial de atletismo, entre outras áreas. Com três piscinas para atividades físicas, sendo elas para atender crianças, adultos e idosos, embora estejam prontas, moradores reclamam por não poderem fazer uso para atividades.

De acordo com o presidente do bairro Aero Rancho, Jailson Nabhan, uma das maiores problemáticas tem sido as piscinas. Abertas e sem lonas de proteção, as águas verdes, mostram o lodo nas três piscinas do parque. “Elas são novas, mas não estão liberadas para uso da população. Enquanto isso, está criando lodo e, sem falar no risco de dengue, um grande problema em Campo Grande. Temos muitos idosos com pedidos médicos para fazerem hidroginástica, e sabemos que é possível atender essas demandas, tendo piscinas grandes e novas como as do parque. Infelizmente, as que temos ainda não estão servindo para nada”, enfatizou o presidente da região.

Outra grande problemática do parque tem sido a segurança do local. Com as demandas dos moradores da região, o presidente do bairro revelou que furtos têm acontecido no local do parque. “A segurança está sendo um problema para nós. Vêm acontecendo pequenos furtos no parque, furtos esses que são relatados pelos funcionários de lá. É intrigante para nós, sendo que temos guardas municipais dentro do local e, com isso, não deveria ter essa falta de segurança. Já relatamos esse problema várias vezes para a Guarda, e queríamos que eles prestassem mais esse serviço de prevenção, com rondas ostensivas, no local que recebe diversas pessoas diariamente”, pontuou Nabhan.

Segunda a moradora da região, que costuma frequentar o parque no período da noite para fazer caminhada, alguns pontos sem iluminação já a fizeram mudar o percurso durante a atividade física. “Costumo caminhar no parque após o trabalho, no fim da tarde e comecinho da noite. Não são todos os locais que tem iluminação, o que nos causa preocupação muitas vezes. Já aconteceu de eu caminhar apenas nos locais mais movimentados, onde estão jogando nas quadras. Acaba que ficamos limitados, porque onde está escuro, já vi gente fumando drogas. Isso nos deixa um alerta, para evitar coisas piores, então ficamos limitados e não podemos explorar o parque como um todo. Existe segurança no local, mas ainda é precária a situação”, contou Kelly Souza, moradora da região há mais de dez anos.

GCM afirma que rondas são frequentes

Em contrapartida, a Guarda Municipal de Campo Grande garante que agentes fazem a segurança do local 24h, com viaturas de duas rodas, permanentemente dentro do parque, fazendo a segurança do entorno.

Ainda segundo a Guarda, não há denúncias de furtos ou perigos dentro do parque. Conforme relatos dos que frequentam o local, a Guarda Municipal faz alerta para que denúncias sejam feitas. “É importante que aqueles que utilizam do parque, façam registros e denúncias, caso se deparem com situações ilícitas e de risco para a população. As guarnições estão à disposição, e o 153 também dá suporte para aqueles que estejam necessitando.”

Com relação ao uso de entorpecentes e à aglomeração no local, também não há registros de ocorrências. A Guarda Municipal ainda ressalta que deve intensificar as rondas pelo parque, após solicitação por parte dos moradores da região.

O outro lado

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, até que esteja concluída a revitalização, as piscinas têm recebido, frequentemente, tratamento com cloro para evitar contaminação de vetores. Segundo nota enviada a O Estado, está prevista a manutenção da iluminação do local, que, mesmo com a presença da Guarda Civil, tem sofrido constantes furtos de cabeamentos e fiações, por parte de infratores. “Só este ano, a Sisep já realizou três vezes o reparo dos fios no local. Quanto à falta de extintores, não procede a informação”, declarou a prefeitura, diante dos questionamentos.

