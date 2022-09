Internacional vence Atlético-GO e assume vice-liderança

O Internacional venceu o Atlético-GO por 2 a 1, ontem (19), fora de casa, em partida válida pela 27º rodada do Brasileirão. Com o resultado, o clube assume a vice liderança do campeonato e ainda sonha com o título.

O Internacional chegou a 49 pontos, ultrapassou o Fluminense e está oito atrás do Verdão, que é o líder. Já o Atlético-GO segue em penúltimo, com 22 pontos.

Depois da partida contra o Atlético-GO, Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a possibilidade de levar o Inter ao título do Brasileirão. O treinador não quis jogar toda a pressão para cima do seu elenco. O técnico do Internacional preferiu priorizar a briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores, visto que esse é o principal objetivo de 2022.

“A equipe está bem, está com foco e soube suportar a responsabilidade. Primeira vez que jogamos como vice-líder. Cria uma pressão boa, mas é uma pressão. Chegamos aqui e queremos aproveitar e permanecer aqui, vaga na Libertadores, sonho lá no finalzinho. Vamos continuar sonhando. Vamos continuar nessa disputa porque os adversários são muito bons“, afirmou o técnico durante a sua entrevista coletiva.

O Palmeiras já está praticamente com uma das mãos na taça. A falta de um adversário definitivo para disputar o título parece beneficiar o Verdão, que acumula sequências de vitórias e se isola cada vez mais na liderança.

Como foi Atlético-GO x Internacional

O Atlético-GO deu ao Inter tudo que ele gosta: espaço. Como sua principal característica, o Colorado recuou no início do jogo, atraiu o adversário e abusou das jogadas em velocidade. Depois de ser ameaçado algumas vezes, contou com uma jogada individual de Pedro Henrique para abrir o placar. Poucos minutos depois, a defesa rival falhou e o segundo gol deu tranquilidade.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Churín diminuiu. Após lançamento de Marlon freitas, Airton foi até o fundo e tocou para o camisa 9 marcar. Enquanto o Dragão buscava o empate, os visitantes tiveram a chance de fazer o terceiro. Mauricio recebeu na pequena área e foi travado por Renan. Na sequência, a equipe da casa levou perigo com cabeceio de Klaus, após cobrança de escanteio, que passou perto da trave de Keiller.

A reta final foi quente para ambos os lados. Braian Romero tentou de cabeça após cruzamento de Carlos De Pena e quase ampliou para o Inter. Já do outro lado, o Atlético-GO respondeu em seguida com Ricardinho, que mandou por cima.